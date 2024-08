Diputado PS: Las declaraciones de la ministra delatan persecución a Isabel Amor

El diputado socialista Marcos Ilabaca cuestionó este sábado la bullada salida de Isabel Amor como directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en la Región de Los Ríos, acusando que las respuestas desde la cartera, sobre todo de la ministra Antonia Orellana, "dejan al descubierto que se persigue a una persona producto de una relación familiar".

Amor fue removida del puesto apenas dos días después de haber asumido, lo que ha desatado una fuerte polémica al interior de la cartera, que defendió su decisión aludiendo a una "pérdida de confianza" con la socióloga.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el parlamentario crítico el prematuro despido y aseguró que en ese tiempo "en ningún caso" se puede perder una confianza, por lo que en la postura del SernamEG existe "un proceso que raya en un nivel de liviandad no visto por mucho tiempo".

En esta línea, recordó que para alcanzar cargos de alta dirección pública "existe un proceso transparente y costoso", por lo que un despido tras solo dos días "es un nivel de falta de humanidad e improvisación que yo no había visto, y creo que lamentablemente las declaraciones de la ministra de la mujer (Antonia Orellana) han sido también absolutamente desmedidas e insuficientes".

"En definitiva dejan al descubierto que se persigue una persona producto de su relación familiar con su padre, y eso -insisto- a un gobierno feminista, como es mi gobierno, creo que no corresponde y no puede suceder", dijo Ilabaca.

Una medida "desmedida, improcedente y equivocada"

En detalle, el diputado PS indicó que "es necesario que el Ministerio de la Mujer declare con claridad cuáles fueron los hechos" que derivaron en la salida de Amor, dado que lo dicho hasta el momento por la ministra Orellana "no ha sido suficiente".

"Ella ha dicho que lo que pasó es que en una entrevista -que no salió publicada- la señora Amor habría relativizado la situación penal de su padre, pero tengo entendido, de acuerdo con los antecedentes que son públicos y lo que la misma Amor me ha señalado, es que ella efectivamente habría dado una entrevista en El Mercurio hace más de tres meses y para no tener problemas y exponer al servicio, ella le hace llegar el borrador de la entrevista", explicó la autoridad.

Fue en esa línea que pidió que se revisara la entrevista y que "si no estaban de acuerdo la bajaba y no la haría", una postura que destacó Ilabaca como "bastante prudente", por lo que, si es eso el motivo de su despido, le parece "absolutamente desmedido, improcedente y creo que aquí el Ministerio de la Mujer se ha equivocado rotundamente".

Llamado a evitar seguir "sancionando" a familiares de condenados

Asimismo, el militante socialista afirmó que esta situación llama a varias cosas, entre ellas que el Ejecutivo "debe repensar su forma de actuar respecto a situaciones como esta y que vamos a tener que reformular la alta dirección pública".

Ilabaca advirtió también que esta situación refleja un complicado panorama social, dado que "a medida que no seamos capaces de ir solucionando este tipo de problemas, que nos invita a un debate de fondo respecto a los derechos humanos, lamentablemente pareciera que no habrá reconciliación".

"Estamos renovando el tratamiento que debería existir hacia los culpables de violación de los derechos humanos, a quienes tenemos que sancionar drásticamente para que haya efectivamente reparación, pero no podemos continuar con su línea familiar. Si seguimos con la línea familiar esto va a ser un cuento nunca terminar", cerró el parlamentario.