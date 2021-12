El INDH creó una comisión para lograr el diálogo con dirigentes de la toma de su sede

El Instituto Nacional de Derechos Humanos determinó crear una nueva comisión para poder dialogar con los ocupantes de la sede del organismo, que se encuentra en toma desde el pasado 8 de julio por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular.

Tras una reunión del consejo donde abordaron el conflicto, se acordó que el equipo se integre por los consejeros Debbie Guerra, licenciada en Historia y Geografía de la Universidad de Chile, Yerko Ljubetic, ex ministro de Ricardo Lagos en la cartera de Trabajo y Previsión Social, y Branislav Marelic, ex director del INDH entre 2016 y 2018, según informó La Tercera.

Sin embargo, la instancia tuvo momentos intensos por la opción de desalojar a los ocupantes, que exigen la renuncia de Sergio Micco de la dirección del instituto ya que lo acusan de ser un "cómplice pasivo de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, lideradas desde el Gobierno", el reconocimiento de que existen presos políticos en Chile y que se violaron Derechos Humanos de manera sistemática en el contexto de la revuelta social de octubre del 2019.

En agosto, cuando las instalaciones del organismo llevaban ocupadas cerca de un mes, el consejo decidió que una comisión compuesta por Guerra, Ljubetic y Carlos Frontaura entablara el diálogo con los ocupantes, pero la delegación no logró concretar una reunión con los dirigentes.

Lo anterior pese a que algunos de los miembros del consejo consideran que el nuevo ofrecimiento de diálogo será rechazado, generando un escenario aún más complejo, ya que el pasado martes la ACES anunció la ocupación permanente de las oficinas ubicadas en Providencia.

TOMA DE CONTACTO

De esta forma, en las próximas horas la dirección del INDH enviará un correo con el fin de oficializar la intención de realizar una reunión entre la nueva comitiva y representantes de las organizaciones en la toma. Además, el próximo lunes el consejo sesionará nuevamente.

Cercanos al instituto indicaron que el reconocimiento de que en Chile existen presos políticos por el estallido y que la renuncia de los consejeros del INDH no serán objetos en una eventual negociación para deponer la toma, aunque explicaron que no habrían temas vetados.

Dichas fuentes consultadas por LT sostuvieron que dentro del consejo existe "una lucha ideológica" impulsada por algunos asesores como Margarita Romero y Consuelo Contreras, quienes no se han mostrado a favor de un desalojo.

RETIRO DE ARCHIVOS DEL INMUEBLE

Pese a que el martes pasado la ACES y la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular dieran un plazo de 24 horas para que los funcionarios hicieran retiro de los documentos con contenido sensible, a la fecha el INDH no extrajo dichos informes que son de carácter sensible, como los relacionados a la Comisión Valech, por lo que su divulgación transgredería un compromiso de confidencialidad exigido por las víctimas y victimarios de violaciones a los DD.HH en la dictadura.

La gestión aún no se ha realizado, según confirmaron desde el instituto, ya que la decisión, que le corresponde tomar a Sergio Micco, aún no se ha tomado. Lo anterior podría tener relación con lo que afirmó uno de los consejeros sobre la creación de la comisión buscando entablar una conversación que permita asegurar los informes, además de la deposición de la ocupación del espacio.

En tanto, otro miembro del consejo aseguró que no se ha tomado la determinación por la posición en la que queda Micco en cualquiera de los escenarios posibles. "Si no saca los archivos, le dirán que él los abandonó, pero si envía a personal para que retire estos documentos, le dirán que está renunciando a recuperar el inmueble", apuntó.