Fue robado en dictadura: chileno-estadounidense se reencontró con su madre biológica

"Ha sido muy revelador ver quién es mi gente (...) siento el amor, siento la compasión, el cuidado (...) es agradable tener una familia de nuevo". Así resumió el chileno-estadounidense Kyle Adler el reencuentro que vivió con su madre biológica, luego de un duro proceso personal, tras conocer que era uno de los bebés robados durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Adler, quien reside en Denver, donde lidera gimnasios, vivió una crisis de identidad durante años después de conocer su origen, el que pudo conocer gracias al rastreo de ADN que varias organizaciones realizan en casos de sospecha sobre el real origen de bebés dados en adopción.

En su caso, fue adoptado por una familia de Chicago en 1990, cuando tenía 9 meses, criándose en un acomodado suburbio.

"Mis padres no me robaron, no me pusieron a Kyle por maldad. Me vieron como lo que querían que fuera, y pusieron mucho amor en ello", contó en declaraciones a la agencia Associated Press, remarcando que está seguro de que Mike y Connie Adler -fallecidos en 2022- nunca supieron las reales circunstancias que rodearon el proceso de adopción, aunque tampoco estaban de acuerdo con su decisión de encontrar a su madre biológica.

"De repente ahora me encontraba donde no sabía qué hacer. Sabía que era adoptado; y en ese momento me dije: 'tengo que encontrar a mi madre'", agregó.

Marcos Antonio Navarrete, nacido en Coronel

Ana María Navarrete tenía 19 años cuando nació Marcos Antonio Navarrete. Ella era soltera y trabajaba de noche en una pescadería de Coronel, en la Región del Biobío; por lo que se quedaba en casa de una mujer, a quien pagaba por su cuidado.

Según detalla AP, un día esta cuidadora le dijo Marcos Antonio se había ido con una pareja estadounidense, gracias a la "gestión" de sacerdote local para algún "bebé necesitado de una familia".

Aunque la agencia no pudo confirmar la versión, agrega que la madre relata que incluso desde la policía se le mencionó la posibilidad de que hubiera actuado una red de adopciones ilegales, y finalmente renunció a la búsqueda: "Esos años posteriores fueron algunos de los peores de mi vida".

En su relato, contó que a inicios de 2017 encontró en Facebook el grupo Nos Buscamos, tras buscar en internet "búsqueda de madre biológica chilena" y logró contactarse con la ONG Nos Buscamos, que en tres meses logró confirmar su historia de origen.

Luego de años, y terapia mediante, Adler sintió que finalmente estaba preparado iniciar la búsqueda presencial de respuestas, llegando finalmente a Santiago en febrero pasado para reunirse con su madre biológica y pasar con ella unos días en Coronel, donde además consiguió una copia de certificado de nacimiento original y conoció a uno de sus cuatro hermanos. En Miami había conocido antes a otra hermana y a su hija.