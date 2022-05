Londres 38 acusó irresponsabilidad de ex autoridades por ocultar relatos de violaciones a DDHH en dictadura

La directora de la Casa de Memoria Londres 38, Erika Hennings, acusó a las ex Subsecretarías de Derechos Humanos, bajo el mando de Lorena Fries (2016-2018) y Lorena Recabarren (2018-2020), de irresponsabilidad por no dar a conocer oportunamente los relatos de ex conscriptos que dijeron haber participado de violaciones a Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Lo anterior tras un reportaje publicado por el medio televisivo La Red, en que se reveló que en el mandato de Fries se conocieron los testimonios de ex uniformados que aseguraron ser víctimas de malos tratos por parte del Ejército y partícipes de crímenes; información que se mantuvo oculta y que podría ser "muy relevante" para las investigaciones relacionadas a la búsqueda de los detenidos desaparecidos del país.

"Ya hay una responsabilidad" en la subsecretaría a cargo de Fries, con "el trabajo que se hizo con tantos conscriptos", donde recibieron "tanta información" y sin realizar "un seguimiento ni haber hecho un análisis", dijo en conversación con El Diario de Cooperativa.

"Y luego, el que (el informe) haya permanecido oculto durante la Subsecretaría de Lorena Recabarren también me parece que es una irresponsabilidad", catalogó Hennings.

La directora, que fue detenida en el año 1974 en Londres 38 junto a su esposo Alfonso Chanfreau, desaparecido hasta la fecha, enfatizó ante lo dado a conocer que como agrupación y afectados "estamos esperando tantos años para obtener información de parte de las Fuerzas Armadas y de los conscriptos que sí tuvieron participación como sabemos".