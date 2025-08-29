Presidente de Suprema honró a víctimas de desaparición forzada

Con motivo de la conmemoración este 30 de agosto del Día Internacional de la Desaparición Forzada, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, resaltó el rol de los abogados en "la defensa de los principios y derechos fundamentales" y honró la memoria de las víctimas de este delito de lesa humanidad.

"Resulta indudable que la profesión jurídica se debe a la defensa de los principios y derechos fundamentales que son tributarios de la dignidad humana y que hacen posible la vida, la libertad y el desarrollo de todos los integrantes de la comunidad", dijo en una nueva ceremonia de juramento de abogados y abogadas, ante el máximo tribunal.

"En este contexto -agregó Blanco-, resulta imprescindible recordar que mañana, sábado 30 de agosto, se conmemorará el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Es un llamado a reflexionar sobre una de las violaciones más graves a los derechos humanos, que mata, borra identidades y causa un profundo dolor en las familias y comunidades".

El presidente de la Suprema enfatizó que "recordar a estas víctimas es reconocer que el derecho existe para proteger la vida, la dignidad y la memoria de toda persona, sin distinción, y abogar para que nunca más sobre la faz de la Tierra, las personas puedan ser víctimas de este flagelo".

Así, añadió, "el rol de los abogados se vuelve aún más decisivo: ratificar siempre la vigencia del derecho, ser un puente firme con la justicia y defender los derechos esenciales allí donde se vean afectados o amenazados".

"Para el Poder Judicial y la comunidad jurídica en su conjunto, esta materia no es un asunto del pasado, sino un compromiso presente y futuro, pues sin verdad, sin justicia y sin reparación, no hay paz posible", concluyó el ministro.