Presidente Piñera: "En los últimos 52 días hemos conocido muchos casos de atropellos a DDHH"

El Presidente Sebastián Piñera admitió que en Chile se han registrado "muchos casos de atropellos a los derechos humanos" en el marco de la crisis social, que se extiende por más de 50 días.

Al conmemorar en La Moneda el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Mandatario reconoció que "en los últimos 52 días hemos conocido muchos casos, denuncias, de atropellos a los derechos humanos".

"Nos duele cada una de ellas", expresó el Jefe de Estado, recalcando que "cualquier atropello que se cometa a los derechos humanos debe ser investigado por la Fiscalía y debe ser conocido, juzgado y, cuando corresponda, sancionado por los Tribunales de Justicia".

El Presidente Piñera se comprometió "en que vamos a hacer todos los esfuerzos para aprender las lecciones de estas últimas siete semanas, especialmente en fortalecer la capacidad de la sociedad chilena entera para proteger, resguardar los derechos humanos de todas las personas y para que aquellas personas que no los han respetado o que han actuado con violencia, conozcan y enfrenten la justicia".

El Mandatario sostuvo que han tenido que reconocer y lamentar "la muerte de 24 compatriotas y varios miles han sufrido algún tipo de lesión, algunos de ellos muy graves".

Y, por primera vez, el Mandatario mencionó los casos de Gustavo Gatica, quien perdió la visión completa por balines disparados por Carabineros, y Fabiola Campillai, quien sufrió mutilación ocular por una bomba lacrimógena lanzada por la policía uniformada.

"Estoy pensando en personas como Gustavo Gatica, Fabiola Campillai, quienes perdieron completamente su visión", declaró Piñera, destacando inmediatamente los casos de Carabineros heridos en los últimos días.

La autoridad enfatizó que el Gobierno prestará asistencia para quienes sufrieron consecuencias de violaciones a los derechos humanos, hablando de un plan de asistencia médica, laboral, social y psicológica para estar personas, lo que ya está en desarrollo.

El Presidente Piñera sostuvo que "si algunos de los miembros de nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad no respetó ese principio (de respeto a los derechos humanos), no respetó la ley, no respetó los protocolos, va a ser investigado y va a ser juzgado".

"Hemos dicho que no habrá impunidad en quienes cometieron delitos contra la sociedad y tampoco habrá impunidad contra quienes cometieron violaciones a los derechos humanos", sentenció.