Sergio Micco asistió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara

En una instancia que generó expectación en la Cámara de Diputadas y Diputados, el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Sergio Micco, de bullada salida en julio, expuso durante la tarde de este miércoles en la Comisión de DD.HH. de la Corporación.

El abogado, junto al jefe de la bancada de la Democracia Cristiana -su expartido-, Eric Aedo, llegó a la instancia parlamentaria que dirige la diputada comunista Lorena Pizarro, quien públicamente ha apoyado la querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos contra Micco, al que acusa de haber encubierto -en su rol como director del INDH- delitos de lesa humanidad en el marco del estallido social.

Micco estuvo invitado a exponer sobre la presuntas presiones que recibió durante su gestiones tras el estallido, y también lo hizo sobre la estructura del Instituto, sus falencias expresadas en esas presiones -que él considera "ataques"- y propuestas para fortalecerlo.

En la comisión sostuvo que "algunos de los consejeros que promovieron mi salida anticipada volvieron al punto de que mi presencia en la dirección del instituto era inaceptable, por mis ideas en esta materia" del aborto, respecto a lo cual él se ha manifestado contrario.

"En concreto, la acusación nada menos decía que por mi pensamiento no defendía los derechos humanos de niños y niñas. La advertencia es estrictamente cultural y atenta contra el pluralismo que debe existir en el campo de los derechos humanos en un tema tan debatible como el inicio de la vida y el deber del Estado de protegerla", cuestionó Micco.

"No vengo en calidad de fiscal, muchísimo menos de verdugo, pero lo que sí quiero decir son hechos públicos y notorios: que fueron los convencionales del Partido Comunista quienes me pidieron la renuncia en atención a aquello que consideraban que era relativizar las violaciones de derechos humanos, porque yo señalé que no había -y hasta el día de hoy no hay ningún informe internacional que lo diga- que acá hubo un plan concertado para atacar masivamente a la población civil, pactando la impunidad", señaló el abogado.

"¿Qué fuerza política habla de la refundación de Carabineros? ¿Qué fuerza política hoy día dice que son sistemáticas las violaciones de derechos humanos? ¿Qué organismo internacional lo dice? Quién hoy día se opone al estado de excepción constitucional en lo que se llamaba la militarización del Wallmapu?", reflexionó.

Micco dejó la dirección del INDH el 18 de julio, luego de que presentara su renuncia debido a que un grupo de consejeros del organismo le exigió la salida al responsabilizarlo de la "crisis profunda" que afronta el organismo; apenas dos semanas antes de que concluyera formalmente su período en el cargo.

Al respecto, la diputada Pizarro afirmó que, "siendo presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidos, también pedí la renuncia del señor Sergio Micco, y lo hice con la absoluta convicción de que en Chile no se estaban respetando los derechos humanos y que su silencio significaba complicidad".