Sergio Micco concretó su salida del INDH: Ex directora Consuelo Contreras lo subrogará

Este lunes se concretó la renuncia de Sergio Micco a la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fuera solicitada por un grupo de cinco consejeros la semana pasada, entre ellos, la trabajadora social Consuelo Contreras, quien lo reemplazará de manera subrogante en el cargo.

La Tercera consignó que pese a que no hubo mayoría en la petición -uno de los nominados por el Presidente Boric, el historiador Fernando Pairican, no pudo asumir por un impedimento legal-, el abogado DC no hizo un punto al respecto y confirmó que abandonaría el puesto.

A la vez, hizo la reserva de responder la misiva que le enviaron los consejeros, debido a las graves acusaciones en su contra plasmadas en dicho documento.

Contreras, ex directora del INDH que habría sido una de las más acérrimas opositoras de Micco durante su gestión, en especial tras el estallido social, lo subrogará al menos hasta fin de mes, fecha en que concluía su periodo, a la espera de que el Gobierno designe a un tercero y que el consejo pleno pueda elegir a su nuevo titular.

Pairican no pudo sumarse a la instancia por vivir en la Región Metropolitana al igual que Sebastián Donoso -designado en el gobierno anterior-, lo que por ley lo inhabilita de asumir.

La salida del abogado DC dejó pendiente la presentación de la querella anunciada en mayo contra los altos mandos de Carabineros por su rol en el estallido social, así como de un recurso de protección por el último evento de contaminación en Quintero y Puchuncaví.

También está en carpeta el desarrollo de una sesión extraordinaria del consejo por la violencia en la Macrozona Sur, convocatoria que será determinada por la nueva dirección.