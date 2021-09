Sergio Micco y extensa toma del INDH: "No vamos a aceptar que nos pauteen"

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, se refirió a la extensa toma, de casi dos meses, que ha sufrido el edificio de la institución por parte de miembros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), quienes exigen su renuncia y la libertad de los presos del estallidos.

En conversación con Cooperativa, el representante se refirió a las demandas que exigen los manifestantes, señalando: "Soy una persona que fue elegida por los decanos y decanas de derecho del país y, obviamente, yo tengo que ser una persona lo más seria posible en mi opinión de orden jurídico".

"Hoy día hay un escándalo: se tomó el INDH y se nos exigen definiciones públicas; yo les he dicho -y esto lo refendaron todos los organismos defensores de DD.HH. del mundo- que yo no me voy a empezar a pronunciar ni como director del instituto ni muchísimo menos como presidente del consejo cuando se nos obliga", fustigó.

"Eso es un ataque directo a la autonomía directa del instituto (...) Mientras yo sea director del instituto, nosotros no vamos a aceptar que nos pauteen, menos si son acciones públicas", enfatizó Micco.

El representante recalcó que "las agresiones físicas, las agresiones verbales, no me van intimidar... Porque yo soy director de una institución que es autónoma de toda fuerza política social, no solamente de los otros poderes del Estado".

"Quienes quieren insistir en ataques y en tomas de instituciones sepan bien que, mientras yo dirija esta institución, nosotros no vamos a aceptar esto", insistió el director del INDH: "No nos vamos a estar pronunciando sobre la base de amenazas".

¿AMNISTÍA POR LA PAZ?

Consultado sobre la idea de una "aministía por la paz social" planteada por el candidato a senador Jaime Mañalich, Sergio Miccó respondió que "en delitos de lesa humanidad las aministías y prescripciones no corresponden, en esto soy súper categórico".

"La amnistía es amnesia... Vamos a olvidar lo que ocurrió a partir del 18 de octubre en adelante, eso no puedo ocurrir en Chile de nuevo. Otra cosa que se hagan debates parciales (...) Nosotros no estamos por amnistías de delitos de lesa humanidad", cerró.