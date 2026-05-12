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Tópicos: País | Desastres naturales

Chile fue en 2025 el país de América con más desplazados por desastres: 1,5 millones de personas

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La cifra se explica casi en su totalidad por la megaevacuación costera que hubo que realizar a finales de julio, debido al terremoto 8,8 que afectó a Kamchatka, Rusia.

Dicho operativo fue considerado ejemplar por el Observatorio de Desplazamientos Internos al presentar, este martes, su informe mundial.

Chile fue en 2025 el país de América con más desplazados por desastres: 1,5 millones de personas
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"Chile demuestra cómo décadas de inversión en preparación y concienciación comunitaria pueden apoyar una reducción efectiva del riesgo de desastres", dijo el IDMC.

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Chile registró en 2025 la cifra más alta de desplazados internos en el continente americano -y una de las más altas a nivel global-, con 1 millón 502 mil personas, asociada a la masiva evacuación por la alerta de maremoto emitida en todo el Pacífico en julio de 2025, luego de que un terremoto de magnitud 8,8 que sacudió la península rusa de Kamchatka.

Así lo reveló este martes un informe mundial publicado por el Observatorio de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés).

"Chile se encontraba a decenas de miles de kilómetros del epicentro, pero activó protocolos de emergencia que propiciaron alrededor de 1,5 millones de evacuaciones preventivas a lo largo de su extensa costa", reseña el documento.

El señalado operativo implicó la emisión de alertas por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), para el traslado de los residentes de todas las zonas costeras situadas a menos de 30 metros sobre el nivel del mar.

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Las olas del tsunami no fueron tan altas como se había previsto y no causaron daños ni víctimas, pero escuelas de los municipios costeros entre las regiones de Arica y Los Lagos cerraron, como medida de precaución. Varios hospitales, centros de salud y prisiones también fueron evacuados.

La gran mayoría de las personas se refugiaron con familiares o amigos, pero los municipios también abrieron cientos de refugios específicos para los residentes que no podían regresar a sus hogares durante la noche ni encontrar alojamiento alternativo.

El informe detalla que las órdenes de evacuación se emitieron por fases con tres horas de anticipación a la hora de llegada prevista, lo que produjo desplazamientos tranquilos y evitó movilizaciones innecesarias.

Los residentes fueron notificados en sus teléfonos móviles e informados directamente cuando podían regresar, lo que redujo la duración del desplazamiento.

Un ejemplo

Para la organización, Chile es un ejemplo de cómo los sistemas de alerta temprana y los protocolos de evacuación pueden desencadenar movimientos temporales a gran escala para proteger a las personas de los desastres y salvar vidas.

"Chile demuestra cómo décadas de inversión en preparación y concienciación comunitaria pueden apoyar una reducción efectiva del riesgo de desastres", señaló el reporte del IDMC.

América en su conjunto registró el año pasado 4,3 millones de personas movilizadas internamente por causa de catástrofes, la segunda cifra anual más alta en una década.

En el panorama global, donde la cifra de desplazados por desastres fue de 29,9 millones, Chile fue el cuarto país en este parámetro, superando a Indonesia, que registró 1,4 millones; y por debajo de Filipinas (10,7 millones), China (3,5 millones) y Pakistán (3 millones).

En Sudamérica, Brasil fue el segundo país con más cantidad de desplazados internos por desastres, con 399 mil personas; seguido de Perú con 179 mil, en un contexto regional donde Colombia y Ecuador registraron sus cifras más altas de desplazamiento por conflictos.

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