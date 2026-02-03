Alcalde de Penco exige acelerar instalación de viviendas de emergencia

La llegada de precipitaciones a la zona de catástrofe en la provincia de Concepción ha agudizado la crisis humanitaria tras los incendios forestales, dejando en las condiciones en que viven cientos de familias que permanecen en los terrenos afectados.

En este contexto, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, realizó un urgente llamado al Gobierno ante el lento avance en la entrega de soluciones habitacionales de emergencia.

El alcalde Vera entregó cifras que reflejan la magnitud del problema en su comuna."Hoy día a nosotros nos preocupa mucho la producción. En la comuna de Penco, de las 4.950 (viviendas) que necesitamos, solo se han entregado 11 y no se han producido más", sostuvo.

Explicó que ya se solicitó la producción de las primeras 1.750 viviendas mediante el informe Alfa, pero advirtió que cualquier dilación tendrá consecuencias directas en los plazos de entrega.

"Si se producen ahora es decir, si Senapred y el Ministerio del Interior dan la orden de compra y la empresa la ejecuta, estas viviendas estarían llegando en marzo", señaló.

Sin embargo, alertó que un levantamiento territorial extendido podría retrasar aún más el proceso. "Si la producción se genera recién en marzo, estarían llegando en abril o, a más tardar, en mayo. Y acá el invierno, con viento y lluvias, es en marzo", enfatizó.

Lluvias afectan a familias que viven en carpas

La urgencia del llamado ya se refleja en sectores como Punta de Parra y Tomé, donde las lluvias de este martes, provocaron inundaciones en carpas instaladas por familias que han optado por permanecer en sus terrenos.

"Aquí, como el terreno está en desnivel, el agua se nos metió por debajo de la carpa y se me mojó todo: el colchón y las cosas que tenía dentro", relató un vecino afectado a Cooperativa, quien explicó que tuvo que improvisar "una canaleta por la orilla" para intentar desviar el agua.

Según el reporte, la ocupación en albergues disminuyó de 290 a 190 personas, ya que muchas familias han optado por regresar a sus terrenos pese a las precarias condiciones. Esta situación incrementa la presión y la urgencia planteada por la autoridad comunal para contar con soluciones habitacionales definitivas antes de que las lluvias se intensifiquen.