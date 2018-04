Alcalde y Gobierno cuestionan cifras de reconstrucción en Santa Olga

Carlos Valenzuela (UDI), alcalde de Constitución, aprovechó la reanudación de la mesa de trabajo por la recosntrucción de Santa Olga, tras los incendios de 2017, para desmentir las cifras de avance entregadas por la pasada administración, que aseguró que a marzo del presente año, un 50 por ciento de obras estaba completada.

"Estoy decepcionado, en la práctica tenemos un 25 a 30 por ciento de avance y no 50 como se informó desde el Gobierno pasado. Se inflaron cifras, no se dijo toda la verdad y eso me duele", aseguró el jefe comunal.

El coordinador regional de la recosntrucción, Gobernador de Talca, Felipe Donoso, agregó que "la gente así lo percibe, no se pueden dar cifras que no se puedan palpar. Estimamos que la reconstrucción va a terminar el 2020, hay poco avance visual y eso es preocupante".

"Todo indica que se ha avanzado más lento de lo previsto y el avance de las obras no parece ir más allá del 25 por ciento. Hay que ser responsables y no jugar con las expectativas de la gente, eso le hemos pedido al Gobierno, que sean realista en las obras y tiempos de reconstrucción", indicó la autoridad provincial.