Esta semana sigue la disputa de los play-off de la Liga de Campeones de Europa.

Sigue la jornada en vivo y online por Cooperativa.cl:

Martes 17 de febrero:

- Galatasaray vs. Juventus. 14:45 horas. Estadio "Ali Sami Yen". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

- Borussia Dortmund vs. Atalanta. 17:00 horas. Estadio Signal Iduna Park. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

- AS Mónaco vs. PSG. 17:00 horas. Estadio "Luis II". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

- Benfica vs. Real Madrid. 17:00 horas. Estadio da Luz. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Miércoles 18 de febrero:

- Qaarabag vs. Newcastle. 14:45 horas. Azersun Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

- Olympiakos vs. Bayer Leverkusen. 17:00 horas. Estadio "Georgios Karaiskakis". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

- Bodo/Glimt vs. Inter de Milán. 17:00 horas. Estadio Aspmyra. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

- Club Brujas vs. Atlético de Madrid. 17:00 horas. Estadio "Jan Breydel". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.