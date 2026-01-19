Cifra de fallecidos por incendios en Biobío y Ñuble subió a 20

A 20 subieron los fallecidos producto de los incendios que se registran en las regiones de Ñuble y del Biobío, según confirmó en la noche de este lunes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

En un nuevo balance desde Senapred, la autoridad confirmó que seis de las víctimas fatales ya han sido identificadas por el Servicio Médico Legal (SML).

"El toque de queda se mantiene para algunos sectores de la provincia de Concepción. En el caso de la Región del Ñuble no ha sido necesaria esta medida (...) se mantiene el toque de queda continuo de 24 horas para Lirquén, y en el caso de Nacimiento, Laja y Penco desde las 20:00 horas hasta las 06:00 del día siguiente", detalló.

Elizalde añadió que "desde el día 17 a la fecha hemos enfrentado 142 incendios y 31 se encuentran en combate. Se ha afectado una superficie de más de 34 mil hectáreas".