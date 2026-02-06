Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Conaf combate incendio forestal en Nueva Imperial: Al menos 15 hectáreas afectadas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó, la noche de este viernes, que se encuentra combatiendo un incendio forestal en el sector de Quetro, en la comuna de Nueva Imperial (Región de La Araucanía).

El organismo detalló que la emergencia se originó alrededor de las 18:00 horas y que el fuego ha consumido una superficie preliminar de 15 hectáreas. El incendio se ha caracterizado por una rápida velocidad de propagación.

Conaf combate la emergencia con cinco brigadas terrestres, un técnico, un puesto de mando, además de recursos aéreos y apoyo de personal de Bomberos de Nueva Imperial y Carahue.

