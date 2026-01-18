Dirección Meteorológica alerta por peak de calor con hasta 38 grados en Biobío y Ñuble

La Dirección Meteorológica de Chile advirtió un escenario climático complejo para las próximas horas en la zona centro-sur del país, con condiciones que dificultarán el combate de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.

En conversación con Cooperativa, el meteorólogo Andrés Moncada alertó que no se prevé un alivio inmediato. "las condiciones meteorológicas se mantienen extremas en Ñuble y Biobío durante las próximas horas", señaló.

Según explicó, este domingo se registra el punto más crítico del evento de altas temperaturas, situación que se extenderá hasta el lunes. "Hoy estamos viviendo el día peak del calor, que también va a persistir mañana", indicó, precisando que los termómetros podrían alcanzar hasta 38 grados en los valles y sectores precordilleranos.

A las altas temperaturas se suman factores que favorecen la rápida propagación del fuego. Moncada detalló que se esperan vientos de componente suroeste, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde y noche de este domingo, junto con una atmósfera extremadamente seca.

"En Chillán, por ejemplo, la humedad relativa bordea actualmente el 25% y seguirá disminuyendo, pudiendo alcanzar mínimos cercanos al 15%", advirtió. Este fenómeno, explicó, está asociado a los vientos del este que descienden desde la cordillera, se calientan y aceleran al llegar a los valles.

Otro elemento de preocupación son las mínimas de temperatura. "La temperatura está bajando muy lentamente en la madrugada", sostuvo Moncada, la noche anterior las mínimas de 17 grados, cerca de cinco grados por sobre lo normal, e incluso con registros de 24 o 25 grados cerca de la medianoche.

Se espera una leve baja de las temperaturas a partir del martes, manteniendose entre los 32 y 36 grados durante el resto de la semana. Cifras que continúan por sobre los rangos normales y bajo nivel de alerta.

En tanto, para la Región Metropolitana se prevén máximas cercanas a los 35 grados este domingo, con posibles peaks de hasta 37 grados en comunas del sector norte de la capital.