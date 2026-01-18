El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, conversó con Cooperativa sobre el estado de los incendios forestales que azotan distintas comunas de la región, enfatizando en los desafíos que dejará para el futuro la emergencia.

Si bien, aseveró que no hay un "catastro tan fino, me atrevo a decir que fácilmente hay un par de miles de casas que se perdieron" en la comuna de Penco, la más afectada.

"No queremos ser un nuevo Valparaíso ni Viña del Mar. He hablado con empresarios que han llamado para ofrecer ayuda y le digo: ‘bueno, si ustedes pueden ser parte del proceso de reconstrucción con vivienda industrializada, que son las más rápidas, sería ideal', porque no queremos que la gente que perdió su casa, que yo estimo que son un par de miles, no tenga que esperar cuatro o cinco años", sostuvo.

