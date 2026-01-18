Se declaró estado de emergencia en la comuna de Penco, mientras se desarrolla una investigación judicial para esclarecer el origen de los incendios. En paralelo, continúan los trabajos de contención del fuego por parte de las unidades de emergencia. Además, se decretó toque de queda desde las 19:00 horas en el sector de Lirquén y desde las 20:00 horas en el resto de la comuna de Penco y Nacimiento, medida que se extenderá hasta las 06:00 de la mañana.

