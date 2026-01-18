Gobierno aplicará ficha FIBE a afectados por incendios forestales en Ñuble y Biobío

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, informó este domingo que se aplicará la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) a los damnificados por los devastadores incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.

Tras el Cogrid nacional, el ministro del Interior Álvaro Elizalde confirmó que "tenemos más de 160 albergados en la Región del Ñuble y más de 700 en la Región del Biobío. Tenemos seis albergues en Ñuble y ocho en el Biobío".

En esa línea, la titular de Desarrollo Social informó que "existe un despliegue de parte de los equipos regionales (de la cartera) desde ayer en los distintos albergues donde existen personas que requieren protección".

"A través del Ministerio de Educación y Junaeb, se está entregando la alimentación en todos aquellos albergues donde ha sido solicitado. Junto con ello, los seremis de Desarrollo Social están haciendo un levantamiento de información, especialmente de niños, niñas y adolescentes que son una de nuestras principales preocupaciones. En el caso de bebés, se están haciendo entregas de cunas en los albergues y a los niños pequeños, mochilas de emergencia y ese despliegue continuará", detalló.

Asimismo, adelantó que "inmediatamente que la emergencia sea superada y que la estabilidad de los territorios lo permita, se comienza con la aplicación de la Ficha FIBE, que como saben es fundamental para catastrar los daños en las viviendas y en los enseres y así poder determinar las ayudas tempranas".

La Ficha Básica de Emergencia (FIBE) es un instrumento esencial para que las autoridades puedan gestionar, en el menor plazo de tiempo posible, la ayuda a quienes han resultado afectados por catástrofes en el país.

Para este proceso sólo pueden tomar la FIBE los equipos municipales y del Ministerio de Desarrollo Social debidamente acreditados, quienes acudirán a las zonas damnificadas con tarjetas de identificación y la vestimenta distintiva de su institución.