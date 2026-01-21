Gobierno declara emergencia agrícola en Ñuble por incendios forestales

Ante la emergencia por los incendios forestales que afectan la zona sur, el Ministerio de Agricultura anunció este miércoles la declaración de emergencia agrícola para toda la Región del Ñuble. La medida, oficializada durante un despliegue en terreno en la comuna de Ránquil, busca articular una respuesta rápida para el sector productivo rural.

La ministra de Agricultura y enlace en la zona, Ignacia Fernández, realizó e anuncio junto al director nacional de INDAP, Santiago Rojas, y el delegado presidencial regional, Rodrigo García Hurtado. Según explicó la autoridad, el objetivo es pasar de la contención a la reactivación lo antes posible.

Durante la jornada, las autoridades concretaron la primera entrega de ayuda a familias de Ránquil. Al respecto, la ministra Fernández señaló: "Hoy hemos declarado emergencia agrícola en la Región de Ñuble".

"En ese marco entregamos apoyos concretos a 10 familias campesinas que perdieron sus cercos y tuvieron otra afectación productiva y durante los próximos días esperamos continuar entregando estos apoyos para la recuperación productiva de las comunas afectadas en la región", declaró la jefa de cartera.

Por su parte, el director nacional de Indap, Santiago Rojas, detalló la composición técnica de esta primera ayuda de emergencia: "En este caso la entrega consiste en 60 polines, 3 rollos de alambre y son 6 kilos también de grampas, justamente para poder iniciar la recuperación".

El catastro preliminar, según el último reporte de INDAP, ya se han identificado 214 agricultores afectados entre las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, con una superficie comprometida que supera las 58 mil hectáreas.

Más allá de la entrega inicial de cercos, el Gobierno detalló el paquete de medidas definido por el Comité de Ayudas Tempranas (CAT), el cual está dirigido tanto a usuarios como a no usuarios de INDAP. El plan contempla tres ejes fundamentales:

Alimentación animal: Se entregarán 20 sacos de forraje por cada persona afectada.

Se entregarán 20 sacos de forraje por cada persona afectada. Apoyo económico: Se dispuso un aporte de hasta $250.000. Este monto puede destinarse a alimentación o a la recuperación de sistemas productivos dañados.

Se dispuso un aporte de hasta $250.000. Este monto puede destinarse a alimentación o a la recuperación de sistemas productivos dañados. Alivio Tributario: INDAP congelará las acciones de cobro y facilitará la renegociación de créditos con tasas preferenciales y condonación de intereses.

Sobre la proyección de estas medidas, la ministra Fernández enfatizó la necesidad de una mirada a mediano plazo: "Esperamos venir con otras ayudas y adaptar los programas del INDAP de manera tal de que las personas que se han visto damnificadas y afectadas puedan ponerse de pie y recuperar su actividad productiva".

Las autoridades confirmaron que en los próximos días continuará el despliegue de alimentación animal y apícola para atender la urgencia de corto plazo