Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Incendio forestal consumió 30 hectáreas y dos casas en Melipilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El siniestro denominado "Las Tinajas" obligó a evacuar sectores poblados, donde equipos de emergencia lograron resguardar unas 200 viviendas.

Incendio forestal consumió 30 hectáreas y dos casas en Melipilla
 @DPPTalagante (X)

Una vez contenidas las llamas, el Senapred desactivó la alerta roja comunal en horas de la noche.

El Senapred decretó alerta roja la tarde de este sábado en la comuna capitalina de Melipilla y ordenó la evacuación de ciertos sectores por el avance de un incendio forestal.

El siniestro denominado "Las Tinajas" consumió 30 hectáreas y debido a su cercanía, se ordenó abandonar preventivamente los sectores Quebrada del Carmen, Alto del Carmen, el poblado Quebrada Relhue y Valle de Ulmen.

Los cuerpos de Bomberos de Melipilla, Maipú, Puente Alto, La Granja y Peñaflor, junto con cinco brigadas, cuatro técnicos, cuatro aeronaves, una maquinaria pesada y un camión aljibe de Conaf trabajaron para controlar el fuego.

En horas de la noche, el Senapred desactivó la alerta roja apuntando que la situación se encuentra contenida, aunque los equipos de emergencia permanecen desplegados en el lugar realizando labores de control y monitoreo para evitar posibles rebrotes.

"Los distintos recursos nos permitieron contener este incendio con una afectación de aproximadamente 30 hectáreas. Si bien lamentablemente hay dos viviendas afectadas, más una que estaba sin habitar, y algunos vehículos, también logramos salvar más de 200 viviendas en los sectores evacuados", detalló la delegada provincial de Melipilla (s), Stephanie Duarte.

De todos modos, funcionarios municipales y provinciales continúan realizando evaluaciones en terreno y catastrando los daños provocados por la emergencia.

