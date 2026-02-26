Incendio forestal en La Calera moviliza masivo despliegue de Conaf y Bomberos

Un incendio forestal afecta al sector Santa Rosa de la comuna de La Calera, Región de Valparaíso.

El siniestro, que ha consumido hasta el momento siete hectáreas de vegetación, mantiene trabajando a múltiples equipos de emergencia en la zona para lograr su extinción total.

El despliegue de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) incluye un importante contingente técnico y humano compuesto por ocho brigadas terrestres, apoyadas desde el aire por cinco aviones cisterna, un helicóptero y una aeronave de coordinación y observación. Además, se sumaron a las labores de combate un camión aljibe y dotaciones de Bomberos de La Calera.

Según los últimos reportes desde el lugar, la intensidad y dimensión de las llamas han disminuido en comparación al inicio del evento. Sin embargo, el fuego permanece activo, lo que ha motivado la solicitud de apoyo a cuerpos de bomberos de comunas aledañas, confirmándose la llegada de refuerzos desde Nogales.

Hasta el cierre de este reporte, las autoridades indican que la afectación se limita exclusivamente al área forestal, sin que se registren daños a viviendas o personas.