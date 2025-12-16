Incendio forestal obliga a evacuar zonas pobladas en Los Ángeles

#Cooperativa90 [Videos] El incendio forestal que tiene bajo alerta roja y con órdenes de evacuación a la comuna de Los Ángeles, en la Región del Biobío: pic.twitter.com/hY0zdb4aiU

El Senapred declaró alerta roja comunal para Los Ángeles (Región del Biobío) por un incendio forestal que afecta al sector de Colonia Santa Fe, y usó la mensajería SAE para solicitar la evacuación de zonas pobladas amenazadas por su avance.

Hasta el momento, el fuego ha consumido 60 hectáreas y deja tres viviendas destruidas y cinco personas damnificadas, de acuerdo con los últimos balances de Conaf y Senapred, emitidos la tarde de este martes.

Las personas que ya escaparon tras recibir la alerta SAE, emitida pasadas las 18:30 horas, no podrán retornar a sus domicilios hasta después de que se extingan las llamas, ya que el perímetro fue cerrado por precaución.

Por lo pronto, el director de Conaf en el Biobío, Esteban Krause, destacó el "intenso trabajo" que desarrollan los equipos de emergencia en el sector afectado: "Tenemos siete brigadas de Conaf trabajando en el lugar, dos aviones, un helicóptero, y vienen dos helicópteros más de las regiones de Ñuble y de La Araucanía a apoyar este esfuerzo".

"La empresa Forestal Arauco también está combatiendo (las llamas) con cinco aviones, un helicóptero, tres brigadas terrestres y un Skidder. Y hay nueve carros de distintas compañías de Bomberos" desplegados en la zona, añadió la autoridad.

Alcalde: "Lamentablemente, vamos con lentitud"

En la misma línea, el alcalde José Pérez afirmó: "Tenemos toda la gente trabajando de brigadas de Conaf, pero nos hace falta un avión de proporciones que ataque este incendio, que es de magnitud".

"Eso debíamos haberlo hecho a la partida y no habríamos tenido este desastre", lamentó.

"Estamos listos con el albergue aquí en el Liceo de Santa Fe. Está todo funcionando, pero lamentablemente vamos con lentitud atacando este tremendo incendio, con este tremendo viento que tenemos, que incide en que se propague rápidamente", explicó.

De todos modos, "lo que tenemos que hacer está hecho: tenemos dos aljibes que son del municipio que están trabajando acá, y en fin...Eesperamos que en algún momento pare este incendio, que debería terminar en la parte boscosa y no seguir hacia el norte, que sería gravísimo", agregó el jefe comunal.

La situación en otras regiones

La emergencia en el Biobío se suma a otras 12 activas en el resto del país: por ejemplo, en la Región de Valparaíso se han registrado siete nuevos incendios en las últimas horas, y el más grave de ellos arrasó con 200 hectáreas en Santo Domingo.

Este siniestro llevó a decretar alerta roja en esa comuna, y a evacuar los sectores Bucalemito, Horizonte del Mar y San Guillermo.

Por otro lado, en la Región de O'Higgins estuvo vigente una alerta amarilla por varias horas debido a dos incendios de gran magnitud: Costa del Sol (Litueche), que afectó a 342 hectáreas, y Panilonco (Pichilemu), que consume 269 hectáreas.