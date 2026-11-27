El Gobierno presentó un plan nacional que contempla la construcción de 4.800 kilómetros de cortafuegos para prevenir la propagación de incendios forestales, en medio del pronóstico de altas temperaturas para los próximos días en la zona central, con máximas que podrían alcanzar los 33 grados en sectores de Santiago.

La iniciativa registra un avance del 21%, con más de 1.000 kilómetros ejecutados, mientras la Dirección Meteorológica mantiene un aviso por altas temperaturas en seis regiones y Senapred una alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en la Región Metropolitana.

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, explicó que "vamos a ejecutar obras por 4.800 kilómetros retirando material vegetal que podría ser el combustible para los futuros incendios".

"Como sabemos, Chile es un país que se impacta muy fuertemente por el cambio climático; es un plan que se ejecuta en 14 de las 16 regiones de Chile. Ya llevamos un 20% ejecutado y vamos a estar trabajando durante los próximos meses para completar esta red de 4.800 kilómetros", agregó.

Para llevar adelante los trabajos se contempla el despliegue de 1.300 funcionarios de Vialidad y 1.400 vehículos y maquinarias, destinados al retiro de vegetación y la habilitación de franjas de terreno que dificulten el avance del fuego.

La Región Metropolitana concentrará la mayor extensión de cortafuegos, con 1.267 kilómetros, seguida por Biobío (876 kilómetros) y O'Higgins (858 kilómetros).

Por su parte, la directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, destacó la coordinación de las instituciones. "Conociendo muy bien lo que significan los incendios por ya muchos años, les puedo decir que podemos estar más tranquilos. Están todos los ministerios con los recursos puestos para la prevención y el combate de incendios forestales. Pero no hay coordinación, no hay acciones de prevención, si las personas no toman conciencia de lo que es un incendio forestal", advirtió.

Refuerzo de infraestructura

El plan también contempla intervenir 36 aeródromos entre 2026 y 2030, con una inversión proyectada de 241.000 millones de pesos, para fortalecer las operaciones aéreas de combate de incendios forestales.

A ello se suma la habilitación de 116 puntos de aterrizaje para helicópteros, a los que se incorporarán otros 11 durante el período 2026-2027, hasta alcanzar una red de 127 instalaciones.

En tanto, la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, destacó el trabajo preventivo, "tenemos identificadas las zonas que tienen altos riesgos de poder eventualmente tener incendios que afecten zonas más residenciales, tenemos obras de mitigación en gestión, pero además también trabajar colaborativamente con las comunidades", señaló.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar conductas que puedan provocar incendios forestales, especialmente ante las altas temperaturas previstas para los próximos días.