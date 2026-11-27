La Justicia condenó al excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta a cinco años y un día de presidio por usar dinero proveniente de los gastos reservados de la institución en beneficio propio y ocultar su procedencia.

De acuerdo con La Tercera, el tribunal acreditó que Izureta usó montos de origen ilícito para financiar parte de una inversión inmobiliaria, además de efectuar diversas operaciones para mantener el control de las ganancias obtenidas mediante el arriendo de la propiedad, correspondiente a un departamento en Las Condes.

La investigación de la Fiscalía Regional de Los Lagos, destinada a indagar el uso de gastos reservados del Ejército, apuntó a que el militar retirado comenzó a recibir pagos bajo el concepto de "Apoyo a excomandantes en jefe" un mes después de dejar la jefatura del Ejército, en marzo de 2010.

Las entregas se habrían mantenido durante los mandos de Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, mediante sobres cerrados que eran entregados personalmente y sin registros contables que permitieran dar cuenta de esos movimientos.

Según las pruebas presentadas durante el juicio, los pagos comenzaron en torno a los 400 mil pesos mensuales y posteriormente llegaron a alcanzar un millón de pesos mensual. Entre abril de 2010 y comienzos de 2018, Izurieta habría recibido entre 61,2 y 78 millones, según el Ministerio Público.

Ante ello, el tribunal descartó los argumentos del exjefe del Ejército -que, si bien reconoció haber recibido dinero de gastos reservados, sostuvo que fueron destinados a cubrir labores de escolta, alimentación y transporte- y lo condenó por el delito de lavado de activos.

La pena también contempla el pago de una multa de 200 UTM (14.488.000 pesos al valor de noviembre) que deberá pagar en 12 cuotas y el decomiso de los más de 166 millones obtenidos por el arriendo del departamento en el sector oriente de la capital.