Incendios forestales en Biobío y Ñuble ya dejan 19 fallecidos confirmados

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó la noche de este domingo que hay 19 personas fallecidas confirmadas por los incendios forestales que azotan las regiones de Ñuble, Biobío y, en menor medida, La Araucanía, una emergencia que es considerada "extrema" y que ha movilizado a la totalidad de los recursos del Estado para su combate.

En un punto de prensa, que se realizó tras un nuevo Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) Nacional, el secretario de Estado detalló que, del total de fallecidos, "18 víctimas son del Biobío y una en Ñuble".

"Hay más de 630 personas albergadas, hay nueve albergues que son operativos. Tenemos levantado hasta esta hora más de 1.500 personas damnificadas, 325 viviendas destruidas y en evaluación más de 1.100", reveló Cordero.

Asimismo, dio cuenta que "existe un grupo significativo de naves y aeronaves dispuestas tanto por parte de Conaf, Senapred, pero también del sector privado, encabezado y coordinado a través de la Corma (...) También han sido reportados por parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones, los contingentes adicionales de despliegue, al igual que en el caso de las Fuerzas Armadas".

"Todos los medios del Estado disponible se encuentran para atender esta emergencia, que por las características y la gravedad que representa, requiere de todos los esfuerzos por parte del Estado y sus instituciones", puntualizó el ministro.

Las afectaciones por los incendios

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que existen "23 incendios en combate a nivel nacional, de ellos siete están en la Región de Ñuble, otros siete en la Región de Biobío, cinco en La Araucanía y el resto se distribuyen entre las otras regiones".

Debido a esto, indicó que "se ha mantenido vigente la alerta roja para la comuna de Lumaco, en la Región de La Araucanía por incendio forestal; lo mismo para la comuna de Collipulli y Angol en la misma región".

También se mantiene "la alerta amarilla para la comuna de Tiltil, en la Región Metropolitana, y hemos mantenido además la alerta roja para el Biobío por incendio forestal, así como la alerta roja para el Ñuble por la misma condición".

"Estos incendios que hemos estado dando cuenta en estos días han generado intensos y frecuentes procesos de evacuación, los cuales han sido reforzados a través de mensajería SAE", precisó Cebrián.