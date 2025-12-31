Incendios forestales: Gobierno activó preventivamente "Botón Rojo" en 155 comunas de la zona central

La zona central del país enfrenta una de las jornadas más críticas de la temporada de incendios forestales debido a una persistente ola de calor. Ante este escenario, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que las autoridades han activado el "Botón Rojo" en 155 comunas, con especial énfasis en el valle central y sectores cordilleranos de las regiones del Maule y Biobío.

Este indicador analiza la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento, la humedad del combustible (vegetación seca o muerta) y la probabilidad de ignición, para determinar si una zona se encuentra en mayor riesgo de desarrollar siniestros.

En respuesta a la emergencia, se ha realizado un llamado a "faena cero" para los próximos días, buscando restringir o suspender actividades agrícolas y forestales que utilicen maquinaria capaz de generar chispas. Esta decisión no solo apunta a prevenir nuevos focos, sino también a proteger la salud de los trabajadores frente a la exposición extrema a las altas temperaturas.

Alan Espinoza, ministro de agricultura subrogante, hizo un llamado al sector productivo del país: "Ojalá en aquellas horas de mayor temperatura no tener faenas de producción agrícola o si se tienen tener todos los cuidados para que no podamos seguir teniendo incendios forestales".

"A la fecha llevamos más de dos mil incendios forestales, pero con muy poca afectación de hectáreas", indicó el ministro.

Hasta el momento, el incendio de mayor magnitud en la Región Metropolitana es el siniestro "Plaza Sur" en Las Condes, específicamente en el sector de San Carlos de Apoquindo, que ha consumido cerca de 800 hectáreas, manteniéndose la alerta amarilla mientras se realizan sobrevuelos para determinar el avance exacto del perímetro.

"En este minuto se encuentra activo, está con frente de avance y estamos desplegando todas nuestras brigadas para controlar eso; también tenemos el apoyo de tres aeronaves, tres helicópteros y se está desplegando el avión tanquero", dijo el director de Conaf, Rodrigo Illesca.

Incendios en O'Higgins y el Biobío

A nivel regional, la situación más compleja se vive en el Biobío, donde el incendio "Licura", en la comuna de Mulchén, ya ha consumido 140 hectáreas, manteniéndose la alerta roja.

La mayor preocupación se centra en el sector Mirador Biobío, donde más de 200 viviendas se encuentran en riesgo inminente. Según los reportes, los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en evitar que las llamas alcancen los hogares, aunque ya se ha confirmado la destrucción de al menos un galpón en la localidad.

En tanto, en la comuna de Tomé, la situación es igualmente compleja. El incendio forestal se originó la tarde de ayer en un sector de viviendas en California y Cerro El Santo, propagándose rápidamente hacia una zona boscosa. Actualmente, el incendio pone en peligro a unas 50 viviendas ubicadas en la parte alta de la comuna.

Una situación similar ocurre en la Región de O'Higgins con el incendio "Las Palmas 2", en la comuna de Chépica, que aunque ha afectado ocho hectáreas, se mantiene en alerta roja debido a su peligrosa proximidad a sectores habitados.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, advirtió que "están las condiciones para que cualquier foco de fuego, por muy pequeño que sea, por una actividad que pareciera ser quizá muy inocua, muy inocente, pueda terminar en un incendio forestal".

Ola de calor y fin de año

A propósito de las actividades de Año Nuevo, entregó recomendaciones la directora de Senapred, Alicia Cebrián: "El principal llamado es a la corresponsabilidad, está prohibido el uso de fuegos artificiales y llamar también a las personas a no usar estos globos de los deseos que tradicionalmente se ven en estas fiestas de celebración de fin de año, porque pueden generar una emergencia, un incendio estructural, un incendio forestal".

Para lo que queda de esta jornada y los próximos dos días, se recomienda siempre mantener hidratación, vestimenta ligera y tener especial cuidado con adultos mayores y niños pequeños. Esta ola de calor comenzará a descender a partir del 2 de enero.