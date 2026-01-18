Los devastadores incendios forestales que tienen bajo catástrofe a Ñuble y Biobío
Una verdadera tragedia se vive en las regiones de Ñuble y Biobío donde diversos incendios forestales se fusionaron causando una catástrofe en la zona donde, hasta el cierre de este artículo, se contabilizan cientos de viviendas destruidas y al menos tres personas fallecidas.
