Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago29.8°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Ñuble

Los devastadores incendios forestales que tienen bajo catástrofe a Ñuble y Biobío

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Una verdadera tragedia se vive en las regiones de Ñuble y Biobío donde diversos incendios forestales se fusionaron causando una catástrofe en la zona donde, hasta el cierre de este artículo, se contabilizan cientos de viviendas destruidas y al menos tres personas fallecidas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados