El fuego devastó Lirquén, epicentro de la catástrofe en el Biobío

La localidad de Lirquén, en la comuna de Penco, ha sido una de las más damnificadas producto de los incendios forestales que en la ncohe del sábado se escaparon de control y ya han dejado al menos 15 personas fallecidas. Debido a la emergencia, el Presidente Gabriel Boric anunció estado de catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío.

