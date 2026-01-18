La localidad de Lirquén, en la comuna de Penco, ha sido una de las más damnificadas producto de los incendios forestales que en la ncohe del sábado se escaparon de control y ya han dejado al menos 15 personas fallecidas. Debido a la emergencia, el Presidente Gabriel Boric anunció estado de catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío.

