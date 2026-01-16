La formación que probó Meneghini para el duelo de la U ante Racing
Publicado:
Fotos Destacadas
El triunfo de Colo Colo sobre Olimpia en su primer partido de 2026
Parque temático de gatos en China rescata a felinos callejeros a orillas del Yangtsé
Boric participó en la inauguración de nueva sala de lectura en la Biblioteca Nacional
Fotos Recientes
La formación que probó Meneghini para el duelo de la U ante Racing
Tres cóndores fueron liberados en el Parque Nacional Patagonia
El triunfo de Colo Colo sobre Olimpia en su primer partido de 2026
Universidad de Chile desafiará este domingo a Racing de Avellaneda en su primer apretón de cara a la temporada 2026 y el técnico Francisco Meneghini paró un once tentativo con miras al duelo ante la Academia.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados