La formación que probó Meneghini para el duelo de la U ante Racing

Publicado:
Llévatelo:
Universidad de Chile desafiará este domingo a Racing de Avellaneda en su primer apretón de cara a la temporada 2026 y el técnico Francisco Meneghini paró un once tentativo con miras al duelo ante la Academia.

