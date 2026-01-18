Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago31.1°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La Pampilla: 31 mil personas para 31 Minutos

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El show "Radio Guaripolo" de 31 Minutos se presentó el sábado 17 de enero en la Pérgola Pampillera, en el icónico recinto festivo de Coquimbo, reuniendo a más de 30 mil personas, según estimó la municipalidad.

Fue "un hermoso show, increíble la cantidad de gente que vino, la cantidad de niños y familias pasándolo bien con esta música. Es un honor, una alegría", comentó el músico Felipe Ilabaca, parte del grupo de artistas que da vida a las marionetas más famosas de América Latina.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados