La Pampilla: 31 mil personas para 31 Minutos
La Pampilla: 31 mil personas para 31 Minutos
El show "Radio Guaripolo" de 31 Minutos se presentó el sábado 17 de enero en la Pérgola Pampillera, en el icónico recinto festivo de Coquimbo, reuniendo a más de 30 mil personas, según estimó la municipalidad.
Fue "un hermoso show, increíble la cantidad de gente que vino, la cantidad de niños y familias pasándolo bien con esta música. Es un honor, una alegría", comentó el músico Felipe Ilabaca, parte del grupo de artistas que da vida a las marionetas más famosas de América Latina.
