El show "Radio Guaripolo" de 31 Minutos se presentó el sábado 17 de enero en la Pérgola Pampillera, en el icónico recinto festivo de Coquimbo, reuniendo a más de 30 mil personas, según estimó la municipalidad.

Fue "un hermoso show, increíble la cantidad de gente que vino, la cantidad de niños y familias pasándolo bien con esta música. Es un honor, una alegría", comentó el músico Felipe Ilabaca, parte del grupo de artistas que da vida a las marionetas más famosas de América Latina.

