Registro Civil ha atendido a más de 700 afectados por incendios forestales

Con equipos en terreno, que poseen experiencia de trabajo en zonas de catástrofe, el Servicio de Registro Civil e Identificación ya suma más de 700 atenciones a personas damnificadas por los incendios forestales en la Región del Biobío, principalmente para obtener una nueva cédula de identidad o el código de activación de Clave Única.

Se trata de trámites imprescindibles para poder ser catastrados y luego acceder a las ayudas estatales, como bonos de emergencia.

Además de los equipos regionales de atención, el Registro Civil reforzó la labor con dos grupos de funcionarios de su nivel central, para ampliar la cobertura, que es totalmente gratuita.

Hasta ahora, los operativos se han realizado en Punta de Parra, Tomé, Penco y Lirquén; pero el personal especializado ha concurrido a hospitales y domicilios particulares, para también atender a adultos mayores y heridos por los siniestros.

"Nos encontramos desplegados en toda la zona afectada. Sabemos de la importancia de contar con los documentos de identificación en estas circunstancias, que le permitirán acceder a los beneficios del Estado. La experiencia del Registro Civil en catástrofes y emergencias hoy se pone nuevamente a disposición del país para apoyar a todas las personas que nos necesiten", explicó Elssy Sobino, subdirectora de Operaciones del SRCeI.

Los operativos de emergencia seguirán los días sábado 24 y domingo 25 de enero en las comunas de Penco y Tomé; y el registro explicó que a través de las sus redes sociales oficiales detalla permanentemente la ubicación y horarios de los operativos en terreno.

Senapred entregó 20 viviendas de emergencias

Por su parte, Senapred ha entregado alrededor de 20 viviendas de emergencias sectores de suelo apto para iniciar trabajos en zonas azotadas por la emergencia.

El subdirector de emergencia de Senapred, Miguel Ortiz, precisó que "estas viviendas de carácter transitorio son de 24 metros cuadrados, tienen aislación e incluyen un kit que contiene una cocinilla, camas, juego de sábanas, frazadas, set de ollas, loza, entre otros insumos. También hemos entregado 215 toneladas de ayuda a los municipios afectados con elementos tales como agua, colchones, frazadas, kit de higiene y herramientas de trabajo".