Alerta roja en Aysén: Temporal causó crecida de ríos y daños en rutas

#SenapredAysen Se declara #Alerta Roja para las provincias de Capitán Prat y General Carrera por evento meteorológico. https://t.co/C9gReo9hfY pic.twitter.com/tnduYOWqFv

El Senapred de la Región de Aysén declaró alerta roja en las provincias de Capitán Prat y General Carrera, frente a los severos daños que ha provocado un fuerte temporal de viento y lluvia que afecta a esa zona.

La institución indicó que durante este jueves, se han reportado inundaciones, crecidas de ríos, remociones en masa, y en el caso de la localidad de Cochrane, cortes de suministro de agua potable y alcantarillado.

En tanto, la Ruta 7 -conocida como la Carretera Austral- se encuentra cortada en al menos cinco sectores, dejando incomunicadas a comunas completas, y además, el 80% de los caminos secundarios de Capitán Prat están dañados.

🚨Atención

Corte de tránsito en #Ruta7 sur km 775 por deslizamiento de material rocoso sobre la calzada.

🚧Tránsito interrumpido entre Cerro Castillo y Puerto #RíoTranquilo.

👮🚔Carabineros de la Tcia Puerto Ing. Ibáñez, personal municipal y de emergencias trabajan en el lugar. pic.twitter.com/AJ2I7kq4f5 — Carabineros Región de Aysén del Gral. C. Ibáñez (@Carab_Aysen) October 2, 2025

Después de la reunión del Comité para la Gestión de Riesgo y Desastres (Cogrid) de esta tarde, las autoridades dispusieron que un helicóptero circule por la zona sur de la región mañana viernes, con el fin de rescatar a un número indeterminado de familias que permanecen aisladas.

Dada las afectaciones producto del sistema frontal, Carabineros Retén #PuertoGuadal realiza patrullajes en sectores rurales y se entrevista con vecinos del sector Río León, verificando su condición o requerimientos debido a crecida de los causes en la zona.#CarabinerosDeTodos pic.twitter.com/BRzMssI3Ul — Carabineros Región de Aysén del Gral. C. Ibáñez (@Carab_Aysen) October 2, 2025

👮Carabineros #Aysén mantiene amplio despliegue en la zona sur de la región, apoyando a la comunidad, verificando el estado de familias aisladas y anegadas a consecuencia de inundaciones producto del paso del sistema frontal.

Revisa declaraciones del Gral. Eduardo Palma Fuentes👇 pic.twitter.com/PavQtIyHjg — Carabineros Región de Aysén del Gral. C. Ibáñez (@Carab_Aysen) October 3, 2025

"Con luz día comenzaremos a recorrer la Ruta 7, y también está planificado un desplazamiento aéreo, en función de las condiciones climáticas, para determinar cuáles son los daños estructurales en la ruta, y qué es lo que debemos solucionar más rápidamente, a propósito de algunos rodados y cortes", detalló el delegado presidencial de Aysén, Jorge Díaz.

Está previsto que las lluvias disminuyan en horas de la tarde, lo que facilitaría las labores de remoción de escombros en las rutas, que fueron encargadas a los equipos del Ministerio de Obras Públicas.