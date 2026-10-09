Arquitecta: Las obras de mitigación deben ser parte importante de los presupuestos del Estado

La arquitecta Suzanne Segeur, especialista en planificación urbana, resaltó en Cooperativa la importancia de que el Estado dedique finaciamiento suficiente a los proyectos de infraestructura y sistemas de mitigación frente a los riesgos ambientales, como el aluvión que afectó el jueves a Las Condes.

Si bien "son obras caras", la vulnerabilidad de la población ante catástrofes -agravada por las urbanizaciones en quebradas y zonas precordilleranas, y las manifestaciones crecienets del cambio climático- las hace "importantes" y, probablemente, requerirán "cada vez más recursos".

En el escenario actual, "las partidas para estas obras de mitigación tienen que ser parte importante de los presupuestos del Estado, y de todos los gobiernos", señaló la académica de la UTEM en Lo Que Queda del Día.