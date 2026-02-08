Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago23.9°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Maule
Tópicos: País | Desastres naturales | Inundaciones

Avance de incendio forestal provoca solicitud de evacuación en Maule

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Debido a la emergencia, la comuna está bajo alerta amarilla.

Avance de incendio forestal provoca solicitud de evacuación en Maule
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó este domingo la evacuación del sector Cumbres de Numpay, comuna del Maule, en la región homónima, debido a la activación de un nuevo foco de incendio forestal en la zona.

El siniestro ha afectado preliminarmente a cerca de 15 hectáreas, manteniéndose en combate para evitar su propagación hacia sectores habitados.

En las labores de emergencia trabajan efectivos de Carabineros y voluntarios de Bomberos de Maule, Talca, Rafael, Pelarco, Yerbas Buenas y San Javier, junto a un técnico de Conaf, cinco aeronaves y un camión aljibe.

Debido a esta situación, la comuna se encuentra bajo alerta amarilla.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada