Avance de incendio forestal provoca solicitud de evacuación en Maule

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó este domingo la evacuación del sector Cumbres de Numpay, comuna del Maule, en la región homónima, debido a la activación de un nuevo foco de incendio forestal en la zona.

El siniestro ha afectado preliminarmente a cerca de 15 hectáreas, manteniéndose en combate para evitar su propagación hacia sectores habitados.

En las labores de emergencia trabajan efectivos de Carabineros y voluntarios de Bomberos de Maule, Talca, Rafael, Pelarco, Yerbas Buenas y San Javier, junto a un técnico de Conaf, cinco aeronaves y un camión aljibe.

Debido a esta situación, la comuna se encuentra bajo alerta amarilla.