Estragos de la lluvia en Santiago: Fuerza del agua arrastró micros y autos en Camino a Melipilla

Varios automóviles y buses de la locomoción colectiva fueron arrastrados por la fuerza del agua en Camino a Melipilla durante la tarde de este sábado, dejando registros impactantes de una vía que se volvió completamente intransitable.

El fenómeno, marcado por una lluvia de intensidad extrema en un corto periodo de tiempo, transformó las calles de la comuna de Maipú en verdaderos ríos.

Conductores se vieron obligados a abandonar sus vehículos o quedaron atrapados ante el avance del caudal, en una emergencia que escaló rápidamente debido a la caída de granizos, truenos y relámpagos que sorprendieron a la capital en pleno verano.

La crítica situación en el sector surponiente se originó principalmente por el desborde del Canal Santa Marta. Aunque este cauce suele colapsar durante los inviernos, esta vez la emergencia se produjo fuera de temporada, superando toda capacidad de drenaje.

Según los reportes desde terreno, el sector de El Abrazo en Maipú también sufrió inundaciones severas, afectando a barrios residenciales que no estaban preparados para un evento de estas características.

De manera simultánea, en el sector oriente de la ciudad, los vecinos de San Carlos de Apoquindo en Las Condes reportaron el desborde de un canal debido a la acumulación de escombros y la intensidad de las precipitaciones.

El agua desbordada derivó en el anegamiento de diversas vías públicas y dificultó el acceso a zonas residenciales.

Hacia la zona cordillerana de Lo Barnechea, la situación tomó un cariz aún más peligroso debido a las remociones en masa. Un deslizamiento de tierra de gran magnitud se registró en el kilómetro 5,5 del Camino a Farellones, específicamente en el sector de Puente Ñilhue.

Según información preliminar entregada por Bomberos, este evento mantiene a cerca de una veintena de personas aisladas, ya que el lodo y las rocas bloquearon completamente la ruta, imposibilitando cualquier intento de evacuación vehicular hacia la zona urbana de la ciudad.