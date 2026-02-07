Gobierno entregó ayuda a 800 viviendas afectadas por las lluvias en la Región Metropolitana

El Gobierno anunció este sábado el inicio del pago de más de 800 bonos de recuperación para las familias afectadas por las lluvias del pasado 31 de enero en algunas comunas de Santiago.

En concreto, esta etapa está dirigida a un total de 808 hogares: 769 en la comuna de Maipú y otros 39 en Padre Hurtado. La información de los hogares que recibirán el beneficio proviene de la realización de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) por el Misterio de Desarrollo Social (Mideso).

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó que "a menos de una semana de las intensas lluvias que afectaron a la Región Metropolitana, 808 hogares ya cuentan con un apoyo económico a través del bono de recuperación para poder reponer algunas cosas que se perdieron".

"Este apoyo lo entregamos sin desatender la emergencia en la zona sur, a quien hemos acompañado todos estos días en el proceso de habitabilidad transitoria previo a la reconstrucción de sus viviendas definitivas", sostuvo.

Asimismo, el monto entregado es de libre disposición y tiene como objetivo cubrir las necesidades más urgentes de las familias. Dependiendo del nivel de afectación de las viviendas, el monto va desde los 375.000 pesos por daño leve hasta 1.500.000 por la mayor afectación.

El beneficio será depositado directamente en la CuentaRut del o la jefe de hogar. También se podrá cobrar de manera presencial en alguna sucursal de Banco Estado.