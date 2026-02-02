Maipú: Familias afectadas por inundaciones superan las mil

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, confirmó que hasta el momento han recibido 1.100 solicitudes de familias que fueron afectadas en la comuna por las inundaciones provocadas por la lluvia de este sábado.

La autoridad comunal dijo que "en un inicio hablamos de un total de afectados de 300 familias y la verdad es que a la fecha ya tenemos más de 1.100 solicitudes de familias que se han visto afectadas, a las que les estamos haciendo visitas de evaluación y aplicación de fichas FIBE".

"Todas las familias de Maipú que sufrieron afectaciones graves producto del frente tienen que contactarse con el municipio a través del chat de asistencia virtual que tenemos (...) para que ingresen la solicitud dentro del día de hoy", sostuvo.

Vodanovic añadió que los afectados recibirán ayuda económica, una caja de mercadería y un kit de emergencia sanitaria. Asimismo, se habilitaron tres puntos de acopio en la comuna.

"Estamos estableciendo los tres puntos en el mall Pumay, mall Espacio Vivo y en el Mall Arauco Maipú. Allí las familias pueden llevar alimentos no perecibles, alimentos para mascotas o útiles de aseo. Sólo esas tres cosas, ya que de lo contrario dificultarán la logística de entrega", señaló el jefe comunal.

También se habilitó un chatbot de WhatsApp para que los vecinos se registren en el catastro municipal. El número es +56 9 6300 6199.