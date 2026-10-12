Intensas lluvias y granizos dejan 16 viviendas inundadas en Curacautín

ÚLTIMA HORA - LA ARAUCANÍA ⚠️ Situación de las 17 horas aproximadamente en la población Centenario de la ciudad de Curacautín, con anegamientos producto de desborde de un canal a causa de las fuertes precipitaciones en corto periodo de tiempo ocurrido esta tarde. ©️ Video compartido por la comunidad de RedGeoChile.

Varias viviendas inundadas y sectores con importante una afectación debido a la acumulación de agua dejó una intensa tormenta registrada durante la tarde de este lunes en Curacautín, Región de La Araucanía.

El fenómeno meteorológico estuvo marcado por precipitaciones abundantes y caída de granizo, que se concentraron en aproximadamente 20 minutos, y provocaron un rápido incremento de los caudales de los esteros que atraviesan la comuna.

La emergencia movilizó a las distintas unidades urbanas del Cuerpo de Bomberos de Curacautín, cuyos voluntarios comenzaron a trabajar en los sectores más afectados para asistir a los vecinos y evaluar las condiciones de las viviendas inundadas.

Uno de los puntos donde se concentraron las labores fue el sector Centenario, donde la acumulación de agua generó dificultades para su escurrimiento y obligó a considerar el uso de maquinaria pesada para despejar una obstrucción.

El comandante de Bomberos de Curacautín, Carlos Sánchez, explicó que "la cantidad de agua que cayó fue mucha. Desplegamos todas las unidades, y ojalá poder poder eliminar el taco que se formó con maquinaria pesada".

El oficial agregó que, pese a la magnitud de las precipitaciones, "por lo menos el agua está bajando" conforme avanzan las labores de despeje.

Viviendas afectadas

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó en su cuenta de X que "hay 16 casas afectadas por un desborde de canal" de Curacautín, pero no precisó en qué consiste tal afectación.

"La municipalidad ha estado en contacto con el director provincial de Senapred y con los delegados presidenciales regional y provincial para coordinar la primera respuesta", añadió la autoridad.

Posteriormente, el alcalde Hugo Vidal profundizó que "en unos 20 a 25 minutos, se acumularon aproximadamente 40 centímetros de granizo en distintos sectores, y eso generó una crecida muy brusca de los cursos de agua".

"Se arrastró mucha basura, y se generaron tacones en los atraviesos de las calles principales, que usualmente son una fuente muy eficiente de evacuación de agua lluvia, pero por la cantidad de granizo que cayó en esta ocasión, no pudieron soportar", explicó.

En cuanto a la afectación, el jefe comunal confirmó que "tenemos 16 viviendas afectadas, con anegamientos al interior: lo más grave ocurrió en la calle Nueva Oriente, de la población Manuel Rodríguez, pero fuera de eso, estamos catastrando todavía".