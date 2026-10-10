Senapred: Gremio alerta que menos de 20 funcionarios cubren toda la Región Metropolitana

La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Anfusenapred) advirtió que el equipo regional metropolitano cuenta con menos de 20 personas para gestionar y monitorear las emergencias en las 52 comunas de la región, y pidió medidas urgentes para fortalecer al servicio tras el aluvión en Las Condes.

En un comunicado difundido este viernes, la organización sostuvo que esa dotación equivale a un funcionario por cada 390 mil habitantes y afirmó que la respuesta a la emergencia implicó que profesionales trabajaran por más de 24 horas continuas.

La advertencia se produce en medio de la discusión del Presupuesto 2027, ante la cual el gremio llamó a reforzar los equipos y evitar recortes que afecten la prevención y respuesta ante desastres.

"Proteger a la ciudadanía exige asegurar condiciones laborales que permitan cumplir estas funciones sin comprometer la salud, los descansos ni la continuidad de las funciones de SENAPRED", expresó la asociación.

Gremio pide compromisos con plazos y financiamiento

Anfusenapred, que se encuentra movilizada desde el 28 de septiembre, planteó que existen brechas de dotación, presupuesto y normativa que afectan el funcionamiento de la institución.

Para abordarlas, solicitó al Ministerio del Interior una mesa ministerial resolutiva que, según el comunicado, está convocada para el 14 de octubre. El objetivo es establecer compromisos concretos, con responsables, plazos y financiamiento.

Entre sus demandas figuran reponer cargos vacantes, garantizar la cobertura de turnos y fortalecer la carrera funcionaria, además de acordar un plan plurianual que contemple más personal, infraestructura y equipamiento tecnológico.

La organización recordó que Senapred mantiene funciones de alerta y coordinación las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que pidió recursos y condiciones laborales acordes con esas responsabilidades.

"Fortalecer al Servicio es fortalecer la protección de las personas y del país frente a los desastres", sostuvo el directorio nacional del gremio.