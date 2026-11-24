La expresidenta Michelle Bachelet concurrió esta jornada al Teatro Nacional Chileno para asistir al velorio de la destacada actriz Delfina Guzmán, que falleció "por causas naturales" esta mañana a los 98 años, según informó su familia.

"Es muy dolorosa (su partida), porque era una gran persona, una gran artista y, además, una mujer con un gran amor por nuestro país, que entregó tanto a todos nosotros. Por eso he venido aquí a acompañar a su familia y sentir que una mujer extraordinaria nos ha dejado", dijo quien fuera dos veces Mandataria de Chile.

"(Falleció) a los 98 años, pero hasta hace poco (estaba) totalmente lúcida, con su mismo sentido del humor", recordó después Bachelet, que en su momento tuvo como ministro en Educación, Hacienda y Segpres a Nicolás Eyzaguirre, hijo de la intérprete.

"Ella (también destacaba) con una postura política muy clara por la democracia y por los derechos humanos de siempre", agregó Bachelet, que, al ser consultada sobre si faltó que ganara el Premio a las Artes Escénicas Nacionales, respondió: "Faltó, efectivamente".

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