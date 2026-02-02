Seremi (s) MOP: Tenemos que reactualizar los modelos considerando el cambio climático

La seremi (s) de Obras Públicas en la Región Metropolitana, María Luisa Valdés, planteó en Cooperativa que se debe realizar una actualización de los modelos de vialidad tomando en base el cambio climático, para evitar que sucedan situaciones como las inundaciones registradas este sábado.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Valdés detalló que "no es un trabajo muy sencillo, y con el hecho del cambio climático el diseño que teníamos preparado en la mayoría de los colectores, por lo menos de aguas lluvia, tenemos que hacer una reactualización considerando toda la variable del cambio climático".

"Últimamente las lluvias están bastante intensas, con mucha cantidad en poco tiempo, lo que no hace que el sistema completo tenga la capacidad para mantener y que el flujo continúe su rumbo sin que haya intervenciones entre medio por humanos", agregó.

La autoridad dijo que "el problema es que la red es muy grande y en muchos sectores hay basura, barro, lo que hace que el sistema colapse antes de tiempo, antes de llegar a los ríos grandes que son el desagüe".

"Los diseños estaban considerados para un periodo de retorno de dos años o cinco años y el cambio climático nos ha hecho ver que el periodo de retorno o las intensidades más grandes repetitivas ya están siendo de 10 a 20 años. Entonces, es el esquema del diseño el que hay que actualizar y empezar a buscar alternativas de soluciones más modernas", añadió.