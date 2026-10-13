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Tópicos: País | Desastres naturales

[VIDEO] Meteorología confirmó "evento tornádico" en Estación Central

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Registros de ciudadanos mostraron el efecto de los fuertes vientos en el Termina de Buses Sur, en plena Alameda.

[VIDEO] Meteorología confirmó
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El meteorólogo Elio Brufort confirmó en Cooperativa que lo que se vivió en la zona de los terminales de buses en Santiago, en la comuna de Estación Central, corresponde a un "evento tornádico", de acuerdo a las imágenes registradas.

"No hemos tenido más reportes de vientos significativos", agregó el experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), respecto a los datos que tenía hasta poco antes de las 18:00.

En videos grabados por ciudadanos, se aprecia que la fuerza del viento comenzó a destruir el techo del Terminal de Buses Sur; los que -dijo Brufort- deberán ser analizados por la DMC, para definir con certeza sus características.

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