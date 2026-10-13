[VIDEO] Meteorología confirmó "evento tornádico" en Estación Central

El meteorólogo Elio Brufort confirmó en Cooperativa que lo que se vivió en la zona de los terminales de buses en Santiago, en la comuna de Estación Central, corresponde a un "evento tornádico", de acuerdo a las imágenes registradas.

"No hemos tenido más reportes de vientos significativos", agregó el experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), respecto a los datos que tenía hasta poco antes de las 18:00.

En videos grabados por ciudadanos, se aprecia que la fuerza del viento comenzó a destruir el techo del Terminal de Buses Sur; los que -dijo Brufort- deberán ser analizados por la DMC, para definir con certeza sus características.