[VIDEO] Meteorología confirmó "evento tornádico" en Estación Central
Registros de ciudadanos mostraron el efecto de los fuertes vientos en el Termina de Buses Sur, en plena Alameda.
Registros de ciudadanos mostraron el efecto de los fuertes vientos en el Termina de Buses Sur, en plena Alameda.
El meteorólogo Elio Brufort confirmó en Cooperativa que lo que se vivió en la zona de los terminales de buses en Santiago, en la comuna de Estación Central, corresponde a un "evento tornádico", de acuerdo a las imágenes registradas.
"No hemos tenido más reportes de vientos significativos", agregó el experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), respecto a los datos que tenía hasta poco antes de las 18:00.
En videos grabados por ciudadanos, se aprecia que la fuerza del viento comenzó a destruir el techo del Terminal de Buses Sur; los que -dijo Brufort- deberán ser analizados por la DMC, para definir con certeza sus características.