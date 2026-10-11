Inició el proceso para postular a gratuidad y otros beneficios para la educación superior 2027

El Ministerio de Educación informó el inicio del proceso de postulación a los beneficios estudiantiles para la educación superior 2027, a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS); plazo que finalizará el jueves 22 de octubre.

En el FUAS, los estudiantes deben entregar información sobre sus antecedentes familiares y socioeconómicos. El Mineduc, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, validará estos datos para determinar el nivel de ingresos y verificar el cumplimiento de los requisitos de cada beneficio estudiantil estatal.

Los beneficios estudiantiles para la educación superior que entrega el Estado incluyen la gratuidad, becas y dos tipos de créditos: Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y el Crédito con Garantía Estatal (CAE).

Pueden postular quienes deseen ingresar en 2027 a un centro de formación técnica, instituto profesional o universidad, y también quienes ya cursan una carrera sin apoyo financiero y buscan optar a la gratuidad u otro beneficio acorde a sus necesidades.

Contar con el Registro Social de Hogares (RSH) no es un requisito para postular al FUAS: cualquier persona puede completar y enviar el formulario aunque no lo tenga. Sin embargo, mantenerlo actualizado hace más simple el proceso.

Además, el RSH es una de las fuentes que utiliza la Subsecretaría de Educación Superior para verificar la información socioeconómica declarada en el FUAS. Si está al día, la revisión de los antecedentes es más ágil y se evitan trámites posteriores.

Las personas interesadas pueden completar el FUAS en la página web www.fuas.cl desde un celular, tablet o computador, mientras que el detalle de cada beneficio está disponible en el sitio www.beneficiosestudiantiles.cl.

Finalmente, el Mineduc llamó a postular dentro del plazo e informarse solo a través de los canales oficiales de la cartera y la Subsecretaría de Educación Superior, sus portales web y el call center Ayuda Mineduc 600 600 2626.