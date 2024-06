Mineduc: La PAES de invierno permite reducir la ansiedad

El Ministerio de Educación valoró que el instrumento de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de invierno, que rinden esta semana más de 31 mil personas, permite "reducir la ansiedad" respecto al acceso a las universidades, al permitir aplicar varias veces al examen y combinar los puntajes, a diferencia del sistema de la antigua PSU.

La PAES, en general, "es una prueba que brinda muchas más oportunidades, y una de ellas es poder rendirla varias veces y guardar el puntaje", destacó en Lo Que Queda del Día el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana.

En ese sentido, resaltó que la prueba que se aplica entre lunes y miércoles sirve "para personas que o no la hayan podido dar en la regular del año anterior o bien no hayan quedado satisfechas con su puntaje y no quieren esperar un año para rendirla de nuevo".

De hecho, "el 70% de los inscritos para la prueba de invierno ya rindieron la prueba (regular) en 2023", lo que "permite reducir la ansiedad" en las personas, enfatizó.

Asimismo, destacó que, entre quienes realizan el examen esta semana, "si no quedan conformes, también pueden dar la siguiente regular", dado que los resultados "están relativamente pronto, el 19 de julio", y el día 29 de ese mes finaliza el período de inscripción para la PAES de fin de año.

Orellana comparó que en el nuevo sistema "puedes darla hasta cuatro veces para un proceso de admisión, y el algoritmo genera la mejor combinación de puntajes", a diferencia de la exinta PSU, que "daba una posición relativa dentro del mismo grupo que dio esa prueba".

"Entonces, lo que está empezando a ocurrir es que muchas personas que antes perdían el interés en dar la prueba varias veces, hoy sí lo hacen. Ese cambio va a heterogeneizar la población que da la prueba tendencialmente y el hecho de que el ingreso a la educación superior vaya desplazándose a otros momentos de la vida", y no necesariamente apenas terminada la enseñanza media, concluyó.