Alcalde de Cerro Navia y parlamentarias acusan a ministra Cubillos por deuda de 10.900 millones

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (ind.), acusó a la ministra Marcela Cubillos de no cumplir con sus deberes como titular de Educación al no zanjar una multimillonaria deuda que tiene la comuna en relación a la Ley de Nueva Educación Pública (NEP).

Cerro Navia fue una de las primeras comunas, junto a Lo Prado y Pudahuel, en iniciar el proceso de desmunicipalización a través de la mencionadas normativa durante 2017.

Tamayo señaló, en medio de la cuenta pública de la NEP, que en Cerro Navia actualmente persiste una deuda total por 10 mil 975 millones 819 mil 641 pesos, que se concentra principalmente en deudas previsionales y de salud de los trabajadores de la educación y, en menor medida, endeudamiento con los proveedores de los establecimientos educacionales.

Asimismo, precisó que este conflicto surgió durante el periodo de su antecesor, el ex alcalde Luis Plaza (RN), que hoy se encuentra formalizado por corrupción en el caso Basura.

El alcalde Tamayo indicó que a la fecha existen 21 colegios públicos que debían ser reparados en materia de infraestructura y solo se ha ejecutado el 30 por ciento del presupuesto.

"A mí juicio es que lo que ha ocurrido es que la ministra de Educación, que juró cumplir la constitución y las leyes, no ha cumplido una ejecución de la Ley de la República que obliga al Ministerio de Educación pagar todas las deudas que fuesen anteriores a 2014, pues existen más de 10 mil millones de pesos en deuda", dijo el jefe comunal.

"El llamado a la ministra es que todos los funcionarios públicos tenemos una obligación y ella no lo está haciendo y nos preocupa. Los hechos hablan por sí solos y hoy día existe una comunidad educativa que demanda calidad, mientras que los únicos que se han beneficiado de todo esto han sido las AFP, por los intereses que se van acumulando y que se les debe cancelar", añadió el jefe comunal.

El alcalde Mauro Tamayo (centro de la foto) y las diputadas comunistas Camila Vallejo (izquierda) y Karol Cariola (derecha) exigieron a la ministra el pago.

Por su parte, la diputada de la zona Karol Cariola (PC) manifestó su preocupación por "el retraso que ha tenido la implementación de la Nueva Educación Pública en la comuna", cuestionando que "no puede ser que un Gobierno, por el hecho de no compartir la idea política de una ley que fue aprobada, se esfuerce por no trabajarla o no permitir que se lleve adelante".

"Lo que está ocurriendo con la ministra de Educación y con el Gobierno de Sebastián Piñera es que están dificultando la implementación de la desmunicipalización, y al no estar cumpliendo todos los compromisos no solo afectan a los trabajadores y trabajadores, sino que tiene un impacto directo en los estudiantes, en la comunidad educativa", añadió la parlamentaria comunista.

En esa línea, la diputada e integrante de la Comisión de Educación, Camila Vallejo (PC), aseguró que la ministra Cubillos "se ha dedicado a destinar recursos en campañas basadas y construidas en mentiras" para "desprestigiar" la Reforma Educacional y "esconder los problemas de gestión en la administración y la irresponsabilidad que ha tenido el ministerio de educación implementar como corresponde una reforma y una Ley de la República".