"Farmea desde ahora": Junaeb lanza campaña para adelantar trámite de la TNE 2027

La Junaeb inició un llamado a cerca de 300 mil estudiantes de cuarto y octavo básico para que se tomen desde ahora la fotografía de su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) y puedan contar con ella al comenzar el año escolar 2027.

La medida está dirigida a los alumnos que el próximo año pasarán a quinto básico o primero medio, por lo que deberán renovar su tarjeta al cambiar de ciclo educativo.

Para incentivar el trámite, Junaeb lanzó el llamado "¡Captura tu aura y farmea desde ahora!", en el cual se invita a los estudiantes a realizar el proceso antes del 30 de noviembre.

La fotografía puede tomarse en el propio establecimiento educacional, con apoyo del encargado de la TNE y mediante el capturador web habilitado para este proceso.

Además, Junaeb realizará operativos en distintas zonas del país, con cerca de 3 mil módulos de atención distribuidos en más de 2.500 establecimientos educacionales hasta fines de noviembre.

El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, explicó que la idea es adelantar el trámite para que los estudiantes reciban su tarjeta durante los primeros meses de 2027.

"Estamos sacando la fotografía con tiempo, para que así el próximo año, ojalá en marzo, a más tardar en abril, los alumnos ya tengan su TNE", señaló.

La autoridad llamó a los establecimientos a coordinar el proceso con las oficinas regionales de Junaeb y advirtió que quienes no realicen la captura antes del 30 de noviembre deberán hacerlo durante 2027, lo que podría retrasar la entrega de la tarjeta.

En tanto, para los estudiantes de educación superior, el proceso para obtener o renovar la TNE comenzará en enero de 2027.