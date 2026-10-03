Matthei: Dejar a miles de niños sin computadores es una decisión que no se entiende

La excandidata presidencial Evelyn Matthei criticó este sábado la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de no asignar recursos para las becas TIC de Junaeb en el proyecto de Presupuesto 2027, iniciativa que agrupa programas como "Yo elijo mi PC" y beneficia a estudiantes y familiares vulnerables.

"Dejar a miles de niños sin sus computadores es una decisión que simplemente no se entiende. Y son ellos quienes terminan pagando las malas decisiones del Gobierno", señaló la militante de la UDI mediante redes sociales en reacción a la polémica decisión del Ejecutivo.

Matthei publicó un video en el que sostuvo: "Van a decir que arremeto contra el Gobierno porque estoy picada, porque perdí. Ustedes ya lo conocen. (Pero) la verdad es que durante la campaña dije muchas veces que era imposible cortar la cantidad de dinero fiscal que querían cortar sin afectar gravemente el gasto social".

En esa línea, mostró un extracto de uno de los debates presidenciales en el que interpeló al entonces candidato Kast sobre si su propuesta de reducción fiscal implicaría recortar beneficios sociales. Sin exponer la respuesta del ahora Mandatario, Matthei vinculó la discusión con la decisión adoptada por el Ejecutivo.

"Ahora lo estamos viendo con la eliminación de un programa, 'Yo Elijo Mi PC', que beneficia a niños y a familias vulnerables. Soy economista, sabía que esto iba a suceder y lo dije claro y fuerte durante la campaña", sostuvo.

La otrora alcaldesa de Providencia escribió en la red social que la decisión le "duele por los chilenos" e insistió: "Siempre lo dije, era imposible recortar US$6 mil millones sin afectar el gasto social y, finalmente, a las familias que más lo necesitan".

"Dejar a miles de niños sin sus computadores es una decisión que simplemente no se entiende. Y son ellos quienes terminan pagando las malas decisiones del Gobierno", concluyó.