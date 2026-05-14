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Tópicos: País | Educación | Beneficios

Puerto Montt pide a la Junaeb incluir merluza en alimentación escolar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

También se propone sumar algas, por su alta presencia de proteína, siempre que se compren a productores artesanales.

Puerto Montt pide a la Junaeb incluir merluza en alimentación escolar
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La "pescada" ya tuvo un programa piloto en cuatro liceos de la capital de Los Lagos.

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La Municipalidad de Puerto Montt propuso a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) que la merluza sea parte de las minutas de almuerzo de los estudiantes de colegios de la capital de Los Lagos, algo que ya se incluye en otras ciudades.

El planteamiento del alcalde Rodrigo Wainraihgt, quien se reunió con director nacional de Junaeb, Fernando Peña, apunta a potenciar el bienestar estudiantil y reactivar la pesca artesanal de la zona.

La comuna "nos viene a dar nuevas ideas para poder fortalecer la participación de la pesca artesanal en el programa de alimentación escolar. Ya hicimos y mostramos un piloto hace poco, pero hay más ambiciones. Hay buenas ideas dando vuelta, y nosotros felices de poder recogerlas", dijo Peña.

Según Wainraihgt, la medida implicaría "generar esa economía circular que es tan necesaria. Y hoy también, dentro de un plan que se llama Innova Puerto Montt, el poder poner otros productos en la mesa que son saludables, como por ejemplo el alga, que tiene 60% de proteína".

El proyecto con la merluza tuvo un piloto en cuatro establecimientos de la comuna: el Liceo de Hombres Manuel Montt, el Colegio Santo Tomás, el Colegio Bosque Nativo y la Escuela Anahuac; pero el objetivo es alcanzar 36 escuelas, liceos y colegios, sumando 8.800 estudiantes.

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