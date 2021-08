Cámara Baja rechazó acusación constitucional contra ministro Figueroa

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este jueves la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Según los parlamentarios de oposición que la presentaron, Figueroa incurrió en faltas a la regulación y financiamiento del sistema educativo; aplicó leyes que vulneran a trabajadores y trabajadoras de la educación, y amenazó la vida y la integridad física y síquica de la comunidad escolar.

Sin embargo, en la votación de admisibilidad del libelo impulsado por la diputada Camila Rojas (Comunes) recibió 71 sufragios a favor y 76 en contra, por lo que la acusación se cayó definitivamente.

Con 76 votos en contra y 71 a favor, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra el ministro de Educación @Cooperativa — Valentina Godoy B (@valegodoyb) August 12, 2021

Previo a la definición, el titular de Educación aseguró estar "muy confiado en el trabajo bien hecho: hemos puesto siempre el interés de los niños como primera prioridad".

Tras el rechazo de la acusación en su contra, Figueroa afirmó que "queda una vez más en evidencia que no tenemos tiempo que perder. Cada minuto cuenta cuando hablamos del bienestar de nuestros niños. Quiero entender que lo que ha ocurrido hoy es una señal clara al país, que el tiempo, la energía y la dedicación deben estar en esa prioridad, en nuestro niños y jóvenes y la posibilidad de que tengan el máximo desarrollo de sus capacidades", agregando que "no hay más tiempo que perder".

Hubo cinco votos en contra desde la oposición: los diputados independientes Carlos Abel Jarpa (ex PR), Pablo Lorenzini (ex DC), Pepe Auth (ex PPD) y Pedro Velásquez, además del DC Matías Walker.

Asimismo, otros del sector no votaron, como el DC Manuel Matta, los socialistas Luis Rocafull y Jaime Tohá , la PPD Patricia Rubio y Esteban Velásquez (FRVS).

Así votaron los diputados (Foto @Camara_cl)

TENSIONES EN LA OPOSICIÓN

Este nuevo traspié de una acusación constitucional impulsada por la oposición contra ministros del Gobierno de Sebastián Piñera vuelve a avivar tensiones en las oposición, y desde la bancada Apruebo Dignidad salieron a criticar a los diputados que rechazaron el libelo.

La diputada frenteamplista Camila Rojas, impulsora del texto, lamentó "el resultado de la votación, pero sobre todo que haya diputados que se vuelvan cómplices de la situación que vive el sistema educativo chileno, porque finalmente con esta votación lo que se hace es terminar respaldando la gestión que el ministro Figueroa ha tenido hasta aquí".

Con la ayuda de los de siempre, que se hacen llamar “oposición” pero que votan con la derecha, se rechaza la AC contra Raúl Figueroa. Prefieren mirar para el lado, son cómplices #ChaoFigueroa pic.twitter.com/xyocckYWsH — Camila Rojas Valderrama (@CamilaRojas_V) August 12, 2021

A su vez, Marisela Santibáñez (PC) emplazó a quienes no votaron y los tachó de "cobardes".

"No tengo pelos en la lengua para decirles en la cara de cada uno de ellos, les tendremos que decir cuál es la situación. Yo prefiero al que vota a favor o que vota en contra, dándole la cara a la ciudadanía, pero acá aquellos que no dan la cara simplemente tienen que asumir la cobardía de no enfrentar esta realidad", expresó.

WALKER DEFIENDE SU VOTO: "NO ACREDITARON INFRACCIÓN"

De todos modos, el diputado Walker argumentó su voto en contra de la acusación, y la comparó con la "injusticia", según él, que vivió la presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien en 2008 fue destituida como ministra de Educación mediante una acusación impulsada por la derecha, que entonces era oposición.

"Yo no estoy dispuesto a cometer con el ministro Figueroa la misma injusticia que se cometió en su momento por parte de la derecha contra Yasna Provoste", aseguró, enfatizando que "los acusafores no lograron acreditar que hubo infracción a la Constitución".

Asimismo, defendió que "el resultado de la votación no pasó por la DC", apuntando que "hay dos diputados del Partido Socialista que no votaron, a lo mejor tuvieron problemas de conectividad a internet justo al momento de la votación, a otros diputados independientes les pasó lo mismo", y recalcando: "Yo, a diferencia de ellos, doy la cara".

No estoy dispuesto a cometer con ministro Figueroa la misma injusticia que cometieron con Yasna Provoste. Puedo tener críticas a su gestión, pero no se acreditó infracción a la constitución y a la ley. La acusación constitucional es algo serio, que impone pena de inhabilitación. — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) August 12, 2021

"PRIMÓ LA CORDURA"

La acusación constaba de tres capítulos, que no alcanzaron a analizar pues se rechazó de inmediato la admisibilidad. En detalle, el texto acusaba una reducción presupiestaria de parte del Mineduc, que no se aumentaron los recursos para becas que permiten acceso a elementos tecnológicos para participar en clases telemáticas, que se mantuvo el mismo presupuesto en 2020 respecto a año normal, pese a la situación por la crisis sanitaria.

Asismimo, apuntaba que cuando se anunció regreso a clases para el 27 de abril del 2020 se generó incertidumbre en las comunidades educativas, y que se comunicaba cuando entonces ya se había postergado el plebiscito constitucional; además de que, a juicio de los acusadores, no se está cumpliendo con los estándares santiarios en las escuelas.

La defensa del ministro planteó que había sólo argumentos políticos y no se justificaba una presunta infracción a la Constitución ni existía sustento jurídico. Y aunque consideró válido que haya diferencias políticas y críticas a la gestión de Figueroa, aquello no podía ser fundamento para destituirlo.

En ese marco, el diputado UDI Juan Fenzalida, que presidió la comisión ad hoc, comentó que "en base al trabajo que se hizo en la instancia y al trabajo que ha venido haciendo el ministro, hoy primó la cordura y el sentido común. y por eso no fueron capaces de juntar los votos necesarios para proceder con esta acusación".

"Si de algo se puede acusar al ministro Figueroa es de hacer la pega", remarcó.